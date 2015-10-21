Депутаты предложили отменить спецрежим НДС для всех агропредприятий, кроме животноводческих

Проект налоговой реформы, разработанный профильным комитетом парламента, подразумевает отмену специального режима взимания налога на добавленную стоимость для всех предприятий, кроме тех, которые занимаются животноводством.

Об этом журналистам в ходе пресс-конференции сообщила глава профильного комитета Нина Южанина.

По ее словам, проектом также предусматривается введение прямых дотаций для сельхозпроизводителей, которые пострадают от отмены спецрежима.

Как отметила Южанина, несмотря на то, что ранее Международный валютный фонд настаивал на полной отмене спецрежима взимания НДС, фонд лояльно отнесся к предложению комитета сохранить указанную норму для животноводческих предприятий.

"Я сказала Жерому Ваше (постоянному представителю МВФ в Украине – УНИАН), что если мы говорим про отмену спецрежима по НДС для сельхозпроизводителей, что является огромным ударом по данной отрасли, то исключительно должен быть предложен определенный объем дотаций, который должен быть согласован с отраслью. Если эти дотации не будут зафиксированы в бюджете и не будут выполнятся, я не готова говорить об отмене спецрежима НДС... Сегодня мы озвучили МВФ наши предложения, и я хочу сказать, что категоричного возражения с их стороны не было, они с пониманием отнеслись", - сказала Южанина.

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Как сообщал УНИАН, вопрос перевода аграриев на обычную систему налогообложения и упразднения существующих льгот по уплате НДС является одним из наиболее спорных моментов в сфере управления агробизнесом. Впервые идея отменить налоговые льготы аграриям была высказала властями в 2014 году и тогда же в правительстве поясняли, что нововведение коснется лишь 10% агропредприятий, представляющих сегмент крупных компаний. В то же время, в 2014 году вопрос упразднения налоговых льгот был снят с повестки дня.

В марте текущего года Украина подписала программу реформ с основным кредитором страны – Международным валютным фондом. Одним из пунктов программы является упразднение НДС-льгот для аграриев. Решение об этом власти Украины должны были принять не позднее сентября текущего года, поскольку оно является структурным маяком выполнения программы реформ.