УКРОП предлагает признать землю сельскохозяйственного назначения достоянием Украины и продлить мораторий на ее продажу

Об этом говорится в заявлении УКРОПа относительно первоочередных национальных политических задач на период до начала 2016 года, обнародованном на сайте партии.

«Продажа земли сегодня гарантированно создаст аграрные монополии, которые будут диктовать цены на продукты питания. Кроме того, эти монополии в условиях отсутствия конкуренции будут заинтересованы исключительно в экспорте сырьевых продуктов, которые уничтожают потенциал украинской земли», – сказано в заявлении.

В УКРОПе считают, что монополизация в агросекторе приведет к росту безработицы и наплыву бывших крестьян в города, которые не будут способны обеспечить их ни работой, ни достойным уровнем жизни, в результате чего могут возникнуть социальные потрясения, которых только и ждет Россия.

«Не следует забывать, что есть значительная опасность скупки украинской земли именно российским капиталом. Ведь современная практика власти убедительно доказала, что именно власть «крышует» разнообразные бизнесы страны-агрессора в Украине, которые чувствуют себя уверенно и комфортно – платя налоги Путину, за которые он финансирует убийц наших воинов», – отмечают в УКРОПе.

УКРОП также обращает внимание на тотальное невыполнение властью собственных обязательств по предоставлению земельных участков ветеранам АТО. Например, в Днепропетровской области конфискованные у экс-регионала и сепаратиста Олега Царева земли выделяли ветеранам для создания экспериментальной сельскохозяйственной «коммуны» для жизни и работы, но после прихода в ОГА команды действующего Президента эта практика была прекращена, напомнили в партии

«Власть боится сопротивления ветеранов попыткам приватизировать подавляющее большинство земли в руках кучки «любых друзив» Президента, поэтому и в дальнейшем будет ставить препятствия на пути к созданию независимых от них сельскохозяйственных ветеранских предприятий», – говорится в заявлении.

В связи с этим «Украинское объединение патриотов – УКРОП» предлагает признать землю сельскохозяйственного назначения национальным достоянием Украины. Кроме того, в партии считают, что мораторий на продажу сельскохозяйственных земель должен быть продолжен, а арендные отношения – пересмотрены в интересах граждан – владельцев земельных паев с учетом реальных рыночных ставок.

Также в партии считают, что арендные тарифы на землю должны обеспечивать нормальную доходность для народа Украины – как собственника этого стратегического актива. В отношении земель всех назначений должен применяться принцип «используй или потеряешь», а инвестиции в сельское хозяйство должны привлекаться с использованием механизмов долгосрочной целевой аренды.

Кроме того, государство должно оказывать поддержку созданию и развитию кооперативов в различных отраслях сельского хозяйства с целью повышения степени переработки и производства конкурентоспособных на мировых рынках продуктов питания.

«С помощью широких кругов общественности мы будем добиваться реализации этих положений. Вопрос земли в Украине в равной степени касается как сельских жителей, так и горожан – ведь это вопрос благосостояния всех граждан, уровня и стандартов жизни, развития национальной экономики и будущего страны», – говорится в заявлении УКРОПа.