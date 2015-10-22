Без приватизации ГПЗКУ достанется лоббистам - Приходько

Об этом в интервью Цензор.net сообщил и.о. глав правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Борис Приходько.

Он подчеркнул, что государственные трейдеры эффективны в странах-импортерах с дефицитом собственного зерна, но не в Украине, которая ежегодно торгует излишками. Недостаток опыта и жесткие законодательные ограничения не позволяют ГПЗКУ открыть подконтрольного нерезидента, закупать зерновые в валюте или проплачивать диспач. «Есть ряд и других ограничений, которые не позволяют государственной компании действовать, исходя из правил и традиций, сложившихся на мировом рынке торговли зерновых. Поэтому я считаю, что государственная компания, торгующая зерном, — это анахронизм», — заявил Борис Приходько.

По его мнению, Украина должна последовать опыту Австралии и Канады и в будущем выставить корпорацию на приватизацию. Глава правления добавил, что, несмотря на убытки, ГПЗКУ может заинтересовать крупных международных инвесторов, в том числе китайскую ССЕС. «На любой товар есть свой покупатель. При условии инвестирования в инфраструктуру, ГПЗКУ может быть достаточно конкурентоспособной, несмотря на всю свою громоздкость, — сказал Борис Приходько. — Главное, чтобы это был системный инвестор с конкурентными преимуществами в отрасли».

При этом он добавил, что отказ либо затягивание приватизации ослабит позиции корпорации как на внутреннем, так и на внешнем рынках. «Чем дольше мы будем тянуть с приватизацией, тем больше дополнительных рисков для корпорации. Она подвержена высоким политическим, лоббистским и коррупционным рискам, кадровому голоду и дефициту компетентных специалистов», — заявил глава ГПЗКУ.