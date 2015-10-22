Мясо и злаки по сравнению с прошлым годом подорожали более чем в 1,5 раза - эксперты

Цена на мясо крупного рогатого скота и яйца по итогам 2015 года по сравнению с 2014 годом вырастет более чем на 60%, а на зерновые - в среднем в 1,5 раза, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"В области животноводства наибольшими темпами по сравнению с предыдущим годом вырастут цены на шерсть (на 71,2%), мясо крупного рогатого скота (69,1%) и яйца (60,4%). Цены на зерновые вырастут против 2014 года, в среднем, в 1,5 раза", - говорится в сообщении.

В частности, больше всего подорожают рис и гречиха – в 2,5 раза и 2,1 раза соответственно. Цены на рожь вырастут на 60%. Ячмень, горох и овес подорожают примерно на 50%, а просо и пшеница – на 40%. Рост цен на кукурузу, сою и подсолнечник составит около 60%, а рапс подорожает на 70%.

По итогам года мясо птицы и свинина станет дороже, чем в прошлом году, приблизительно на 40%, а молоко – на 20%.

По оценкам ученых института, среди продукции растениеводства по сравнению с 2014 годом в 1,8 раза подорожают фрукты, а в 1,4 раза – виноград. Картофель и сахарную свеклу будут продавать дороже почти на 40%. Цена на овощи открытого грунта вырастет на треть, а на тепличную и парниковую продукцию – на 20%. Ягоды подорожают на 10%.

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Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре по сравнению с тем же периодом 2014 года потребительские цены в Украине выросли на 41,4%. Вместе с тем, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в течение последних месяцев фиксирует снижение цен на продовольствие в мире, в августе произошло самое резкое падение цен за последние семь лет.