Украинские аграрии уже намолотили более 52 миллионов тонн зерна

Согласно сообщению, кукурузы на зерно собрано 14,4 млн тонн с площади 2,8 млн га (67% к прогнозу), гречихи – 139 тыс. тонн с 121 тыс. га (92%), проса – 208 тыс. тонн с 104 тыс. га (97%), подсолнечника – 10,3 млн тонн с 4,8 млн га (97%).

Кроме того, аграрии намолотили 3,2 млн тонн сои с площади 1,9 млн га (88%), а также собрали 5,8 млн тонн сахарной свеклы с 147 тыс. га (62%).

Самый большой вал зерна собран в Харьковской (4,2 млн тонн), Полтавской (3,8 млн тонн) и Днепропетровской (3,7 млн тонн) областях.

Как сообщал УНИАН, в этом году украинские аграрии намолотили 36,7 млн тонн ранних зерновых с площади 10,1 млн га. По данным Государственной службы статистики, пшеницы в этом году собрано 27,3 млн тонн, ячменя - 8,6 млн тонн, гороха – 392 тыс. тонн, рапса – 1,77 млн тонн.

Валовой сбор зерновых ожидается на уровне 59,5 млн тонн, в частности, кукурузы – на уровне 24,5 млн тонн, подсолнечника – 10,3 млн тонн. Урожай сахарной свеклы должен составить около 9,3 млн тонн. Экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2015 года - июнь 2016 года), по прогнозам Минагропрода, составит 36,8 млн тонн.