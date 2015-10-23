Украинская "молочка" может появиться на рынке ЕС уже до конца года

Об этом сообщил глава Минагропрода Алексей Павленко в ходе Украинско-немецкого экономического форума.

«В этом году мы планируем открыть европейский рынок для молочной продукции. Сейчас 10 компаний находятся на завершающем этапе согласования», - сказал он.

Министр также добавил, что ЕС является одним из ключевых торговых партнеров для Украины, и Минагропрод будет работать над дальнейшим расширением квот на поставки отечественной продукции в Европу.

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Как сообщал УНИАН, Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше возможностей для импорта сельхозпродукции из нашей страны.

Вместе с тем, Минагропрод рекомендует аграрным производителям адаптировать производство в соответствии с экспортными квотами, открытыми Европейским Союзом, что позволит увеличить поставки украинской продукции в эти страны.

В частности, аграрии не полностью использовали в этом году квоты по экспорту в ЕС баранины, сахарных сиропов, соломы, пшеничной клейковины, крахмала, грибов, сахарной кукурузы, чеснока и других продуктов.