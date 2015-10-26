Магазины оккупированного Крыма переполнены фальсифицированным алкоголем

Крымские магазины заполнены фальсифицированной алкогольной продукцией, контрафакт продают под видом крымских вин и коньяков в многолюдных местах отдыха, особенно в курортный сезон, заявил нелегитимный министр промышленной политики оккупированного Россией Крыма Андрей Скрынник, передают "Новости Крыма".

«Продажа суррогата дискредитирует понятие «крымские вина», «крымские коньяки» в глазах наших потребителей и наносит огромный финансовый ущерб экономике производителей и рознице», – сказал он.

Читайте такжеУкраина в Совбезе ООН не позволит уйти в тень вопросам Крыма и Донбасса - МИДЗаместитель руководителя межрегионального управления Федеральной службы России по регулированию алкогольного рынка в аннексированном Крыму Анна Бакалова сообщила, что анализ алкогольного рынка свидетельствует о значительном присутствии в розничной торговле фальсифицированных алкогольных, пивных напитков и пива. В частности, наибольшее количество фальсификата выявлено в Симферополе, наименьшее – в северном районе полуострова и на предприятиях торговли в сельской местности.