В Одесской области зафиксировали первую вспышку чумы свиней

Согласно сообщению, диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного обследования тканей погибших свиней. Специалисты ведомства на местах проводят срочные меры по ликвидации очага инфекции.

По состоянию на 26 октября в домохозяйствах, где было обнаружено заболевание, содержалось 4 свиноматки и 30 поросят в возрасте 6 недель, а в населенном пункте Каменный - 630 голов свиней в возрасте старше двух месяцев.

Как сообщал УНИАН, 5 областей Украины: Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Ривненская - признаны неблагополучными по АЧС.

Из-за учащения случаев АЧС, а также вспышки вируса на одном из крупнейших свинокомплексов страны, в начале августа Кабмин выделил почти 45 млн грн на меры по борьбе с заболеванием. Среди прочего, эти средства пойдут на депопуляцию диких кабанов, зачастую являющихся основными переносчиками АЧС. По словам начальника отдела охотничьего хозяйства и охоты Государственного агентства лесных ресурсов Украины Ивана Шереметы, во избежание распространения вируса егеря намерены провести депопуляцию диких кабанов в 12 пограничных областях Украины.

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Справка УНИАН. Первый случай заболевания АЧС в Украине произошел в 1977 году в Одессе. Тогда вирус был ликвидирован в первичном очаге, а распространения инфекции удалось избежать.

Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не имеет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.