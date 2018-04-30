Главный агрометеоролог Украины: Через 20 лет юг страны может превратиться в пустыню

В Украину пришла настоящая осень. Какие прогнозы Гидрометцентра на отопительный сезон?

Я всегда говорю, что никто, кроме Господа Бога, не знает, какой будет зима. К сожалению, точный прогноз можно составить только на 5 дней и еще на 5 дней можно проследить тенденцию, но действенность этих прогнозов будет намного ниже. Так - не только в Украине, но и во всем мире.

С уверенностью могу сказать следующее: в связи с глобальным потеплением вероятность теплой зимы гораздо выше, чем холодной, но и она не исключается.

Ожидается, что 29 октября – 1 ноября произойдет резкое похолодание. Осадков не будет, но ночные температуры составят от 1 до 7 градусов мороза. В принципе, все отвечает нашим климатическим особенностям и это - хорошо, потому что лучше пусть погода будет близка к норме, чем резкие перепады, как мы наблюдали в сентябре и октябре. Если антициклон быстро рассеется, то это не так страшно, чем если он задержится, усилится и приведет к ночному выхолаживанию, что очень плохо для посевов.

В этом году посевная затянулась из-за засухи. Как сейчас себя чувствуют посевы?

Ситуация - очень сложная, самая сложная за последние несколько лет. В этом году у нас была жесточайшая засуха, которая началась в июле и продолжалась буквально до 19-20 октября на большей территории Украины, исключая западные области, где засуха прекратилась раньше. Вследствие засухи посевы крайне поздние. Я не помню, чтобы когда-нибудь так поздно сеяли пшеницу. И это по абсолютно объективным причинам - 30% положенных в сухую почву посевов, по оценкам метеостанций, не дали всходов, и неизвестно, появятся ли они. Прекратили сев рапса – только 60% высеяно. Думаю, что незасеянные площади будут потихоньку досевать озимым ячменем, которому требуется меньше всего времени, чтобы развиться – он имеет самый короткий период вегетации. Но его сеют только в южных областях, потому что данная культура неустойчива к зимним условиям.

Долгожданные дожди все-таки начались. Следует ли ожидать улучшения состояния посевов?

Нужно рассматривать проблему в комплексе, а не отдельно дожди и температуру воздуха. Сейчас дожди прошли по всей территории страны разной интенсивности. Больше всего осадков выпало в западной Украине. Меньше всего – в Полтавской области, и вряд ли они там будут. Под вопросом остается Днепропетровская область, где последний дождь прошел 16 июля во многих районах, а там ведь огромные посевные площади.

Если проблема засухи на 80% площадей устранена, то следующий фактор, который влияет на развитие растений, - температура. Растение не может развиваться, если ему будет недостаточно тепла. До 28-29 октября еще есть шанс, что всходы будут. Дальше, как я уже говорила, придет похолодание. Это значит, что ночью уже развития не будет из-за низких температур, вегетация и в дневное время будет слабенькой. Более половины посевов должного развития не получат. Продолжать посевную уже бессмысленно. Сейчас - осень, чтобы выйти в поле после дождей, нужно переждать дней пять.

Могут ли зимой сложиться более благоприятные условия для озимых?

Мы рассчитываем на то, что зима будет не холодной, такова тенденция изменения климата последних лет. И это было бы просто счастьем для Украины. Малейший период без снега при минус 15 градусах приведет к непоправимым последствиям.

Зимние погодные условия играют решающую роль. В прошлом году, например, тоже очень поздно посеяли, несмотря на то, что не было таких засушливых условий. Но были другие обстоятельства – экономические и политические. Тем не менее, засеяли 98% площадей. Если бы было резкое похолодание в ноябре, то посевы могли бы серьезно пострадать. Но так как ноябрь выдался очень теплым, то растения развились нормально. И если бы не слишком поздние посевы, то Украина в этом году могла бы собрать рекордный урожай пшеницы. Так что, вся надежда – на теплую зиму.

Проблема засухи наиболее актуальна для южных областей. Эксперты бьют тревогу в связи с недостаточностью влаги в почве. Неужели юг Украины превращается в пустыню?

При таком повышении температуры в южных областях, которое наблюдается последние 20 лет, нельзя сказать, что пустыня образуется завтра. Но тенденция такая, что через 20-30 лет это произойдет, если не будут приняты меры, не будет комплексной программы по борьбе с этим явлением. У нас многие ведомства занимаются вопросом опустынивания. В Минприроды целая рабочая группа создана, но я не думаю, что кто-то рекомендации выполняет.

Можно ли говорить, что опустынивание юга – природный процесс?

Проблема опустынивания связана не только с климатом. Он вносит свою лепту, но экологические проблемы, нарушение экологического равновесия в южных областях также играет немаловажную роль. Например, в Херсонской области в 1960-е годы были высажены лесозащитные полосы, оберегающие поля от характерных для данного района пыльных бурь. Также там были высажены плавни, которые удерживали влагу. Сейчас все это вырублено, происходит деградация почвы. Тот есть, проблема опустынивания - комплексная.

Подобная проблема может возникнуть и в других регионах Украины?

Безусловно. Это характерно и для Запорожской, и отдельных районов Днепропетровской области. Юг страдает от засухи ежегодно. Но в этом году засуха приобрела такой характер, что полесские области - Киевская, Житомирская, Ровенская, а также Хмельницкая, Тернопольская, которые входят в зону достаточного увлажнения, были подвержены жесточайшей засухе, даже более жестокой, чем южный регион. В этой части территории Украины выпало меньше осадков, чем на юге. В 1950-60 годах на Полесье сушили болота, поэтому там возникли районы, подверженные ежегодной засухе. Как видите, причина кроется все в том же экологическом балансе.

Через сколько лет Полесье станет пустыней?

Будем надеяться, что такого не произойдет, будут приняты определенные меры. Все методы борьбы с засухой, опустыниванием давным-давно известны, программы написаны, это - стандартные вещи.

О каких методах идет речь?

В первую очередь, об орошении. Недавно у меня был в гостях коллега из Израиля. У них около 40 видов орошения. Израиль - страна с жесточайшим климатом, но люди сумели адаптироваться к той ситуации, в которой они живут, и противостоят природе. У нас пока все намного легче – большая территория, плодородные поля. Может, поэтому мы такие неуспешные. Возьмите Японию – маленькая страна, которая вынуждена выживать за счет интеллекта и технологий так же, как Израиль вынужден выживать из-за жесткости климата.

Система орошения в нашей стране практически полностью разрушена. Каким образом аграрии могут противостоять изменениям климата?

Считаю, что ничто не заменит орошение. Это - самое главное. Но кроме орошения, нужно заниматься научной основой работы аграриев в условиях изменения климата. Это - сфера деятельности селекционеров и научно-исследовательских институтов. Очень важны диагностика рисков, которые есть в Украине, и моделирование разных сценариев. Страна должна иметь стратегию на несколько лет, а моделирование помогает спрогнозировать, какие риски будут через 10 лет, какие площади будут подвержены засухе.

К элементарным вещам относится также предпосевное закаливание против засухи, обработка зерен и семян солью. Что касается картофеля, то нужно прогревать его до 35-38 градусов прежде, чем сажать. Тогда он становится устойчивым к засухе.

Последнее время на юге с подсолнухами практикуется сбор урожая два раза в год. Собрали в начале июля, и тут же засеяли следующий. Пусть меньше урожай, но он экономически выгоден. Нужно применять сорта с коротким вегетационным периодом в расчете на то, что будет два урожая.

К слову, вопрос сортов крайне важен. Бездумный перенос европейских высокоурожайных сортов на территорию Украины – это неправильно. Каждый сорт должен быть адаптирован для наших территорий. Потому что там зимы мягче, и в целом другие условия. Если такая практика еще приемлема для наших западных областей, то, например, в Днепропетровской области сеять французскую пшеницу – большой риск.

Где же нужно брать пшеницу для Днепропетровской области?

Главное - далеко не ходить. Пшеницу для Днепропетровской области нужно брать в Днепропетровске или Донецке. Там должны быть селекционные институты. Нужно создавать засухоустойчивые сорта, а также помнить и понимать, что экономический провал в этой сфере сводит на нет всю работу аграриев. Вырастить сорт – не два года, а 10-15 лет. Есть династии, которые этим занимаются. Ведь в таких институтах выращиваются не только сорта растений, но и профессионалы. А вырастить селекционера - тоже задача многих лет. Здесь нужен опыт.

Насколько я понимаю, фермеры последние годы находятся в сложной ситуации, когда урожаю угрожает как засуха, так и вымерзание вследствие резкого похолодания. Вряд ли существуют сорта, способные одинаково успешно переносить и зной, и стужу. Вы, как специалист, видите выход?

Да, нам нужно снова запустить агрострахование. К сожалению, оно у нас, как говорится, накрылось медным тазом. За последнее десятилетие расцвет агрострахования пришелся на 2003-2005 годы. Толчком послужило то, что в 2003 году у нас была катастрофа с урожаем - озимые культуры погибли на площади 70% из-за ледяной корки и вымерзания, а также засухи, которая началась в апреле. Тогда в Херсонскую область даже приезжали западные журналисты снимать об этом фильм. На тех растениях, которые каким-то чудом пережили мороз и засуху, было по два зернышка в колоске. Люди просто не убирали урожай. Тогда и началось активное развитие агрострахования.

Сейчас образовался аграрный страховой пул в надежде на поддержку со стороны Министерства аграрной политики. Об этом много говорят, но заработает ли эта программа, не известно.

Все озвученные мною меры по противостоянию изменениям климата входят в Руководство по управлению засухой, разработанное Главным водным партнерством Центральной и Южной Европы. Сейчас оно переводится на украинский язык. Будем надеяться, что лица, принимающие решения, найдут время с ними ознакомиться.

Некоторые ученые говорят о грядущем глобальном похолодании. Насколько это реально и как отразится на сельском хозяйстве Украины?

Важно не столько похолодание, сколько снижение интенсивности потепления. До 2000 года в Украине потепление шло за счет зимних месяцев. А с 2000 года началась такая неприятность, как повышение средних температур в летний период. Если его темпы спадут, то не будет интенсивного развития засушливости.

Что касается глобального похолодания, то это - извечный спор. Но и у противников этой теории, и у сторонников позиции аргументированы. Чтобы подтвердить любую версию, нужны прямые метеорологические наблюдения. То есть, вышел на площадку, измерил температуру, и так каждый день в течение не менее 180 лет (!) Загвоздка в том, что в мире крайне мало станций, которые имеют наблюдения больше, чем за 100 лет.

Могу уверить, что через год похолодание не наступит точно, ведь климатическая система инерционна, и все в ней происходит постепенно. В конце концов когда-то похолодает, потому что растают ледники, холодная вода попадет в Гольфстрим и совершенно изменит тепловой обмен на планете. Есть разработки ученых по поводу сроков разрушения ледников. Может быть, что медленное таяние затормозит потепление. А пока мы фиксируем повышение температур из года в год, и я не вижу тенденции к похолоданию ни в одном районе страны.

***Ближайшие конкуренты Украины на рынке зерна – Россия, Беларусь, Казахстан и Польша тоже пострадали от засухи.

В России в десяти регионах даже был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Общая площадь гибели посевов составила 1,9 млн га. В ряде районов РФ почвенная засуха продолжалась до средины октября.

Засуха в Беларуси началась в июне, то есть, раньше, чем в Украине, и продолжалась до средины сентября. Больше всего пострадало Полесье. На юге и в некоторых районах центра Беларуси до сих пор недостаточно влаги для нормального развития озимых.

Для Польши последствия засухи стали катастрофичными. Урожай погиб на площади 800 тыс. га, потери оцениваются в 125 млн евро. Засуха продолжалась до конца сентября.

Даже привыкшие к частым засухам фермеры Казахстана отмечали в этом году небывалую сухость почвы. На списание ушел урожай с 300 тыс. га на северо-западе страны. Дневные температуры воздуха летом достигали там отметки в 60 градусов. В сентябре начались дожди, и почва увлажнилась.

Алина Зименко (УНИАН)