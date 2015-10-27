На юге Украины зафиксировали вторую за три дня вспышку чумы свиней

По данным Говетфитослужбы, вышеупомянутый случай зафиксирован через два дня после того, как аналогичный диагноз был поставлен в соседней Одесской области.

Вирус АЧС в поселке Врадиевка был выявлен в результате лабораторного обследования тканей двух погибших молочных поросят. Специалисты ведомства проводят срочные меры по утверждению плана ликвидации АЧС и определению границ карантинных зон.

Как сообщал УНИАН, 5 областей Украины: Киевская, Черниговская, Сумская, Полтавская и Ривненская - признаны неблагополучными по АЧС. С начала 2015 года выявлено около 30 случаев заболевания.

24 октября АЧС была диагностирована в двух подсобных хозяйствах в селе Каменное Одесской области.

Утвержденные правительством меры по борьбе с заболеванием в Украине включают депопуляцию диких кабанов, зачастую являющихся основными переносчиками АЧС. Во избежание распространения вируса егеря намерены провести депопуляцию диких кабанов в 12 пограничных областях Украины.

Справка УНИАН. Первый случай заболевания АЧС в Украине произошел в 1977 году в Одессе. Тогда вирус был ликвидирован в первичном очаге, а распространения инфекции удалось избежать. Наблюдаемое сегодня распространение вируса происходит с 2012 года, когда случаи падежа животных от АЧС были зафиксированы в Запорожской области.

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Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не имеет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.