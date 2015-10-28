Руководство "Укрспирта" хочет до конца года довести объем инвестиций в заводы до 9 миллионов

Руководство государственного предприятия спиртовой и ликероводочной промышленности "Укрспирт" в третьем квартале текущего года инвестировало 4 миллиона гривень в повышение энергоэффективности мощностей и подписало контракты на переоборудование производства на сумму 5 миллионов гривень, сообщила пресс-служба компании.

"В третьем квартале текущего года начали активное инвестирование в переоборудование производственных мощностей с целью повышения энергоэффективности. Уже оплачено более чем 4 миллиона гривень", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что до конца года "Укрспирт" уплатит еще 5 миллионов гривень по уже подписанным контрактам на приобретение нового оборудования и переоснащение производственных мощностей.

Реализация инвест-планов осуществлялась на 16 местах проведения деятельности (МПД). В первую очередь проводилось внедрение энергосберегающих мер: перевод котельных на твердое топливо (торф, уголь, пеллеты), внедрение и наладка переработки влажной кукурузы и прочее. В частности, были установлены спиральные теплообменники на Бершадском месте проведения деятельности (МПД), Залучанском МПД и Новоселковском МПД на общую сумму 800 тысяч гривень.

Кроме того, в ближайшее время госкомпания планирует запустить Воютицкое МПД, где сейчас проводятся работы по переоснащению завода для производства омывателей. Общая стоимость работ – 900 тысяч гривень.

Еще в десяти других местах проведения деятельности для улучшения качества продукции была проведена замена производственного оборудования на общую сумму 1,8 миллиона гривень.

В компании подчеркнули, что "Укрспирт" полностью рассчитался с долгами за газ, зерно и ферменты, приобретенные в 2014 году, и сейчас работает только с текущими платежами.

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Как сообщал УНИАН, в первом полугодии 2015 года "Укрспирт" полностью рассчитался по приобретенным в 2014 году долгам перед "Нафтогазом" на общую сумму 76,8 миллиона гривень. Кроме того, компания погасила практически всю задолженность по оплате за зерно – 58 миллионов гривень. В начале августа в компании сообщали, что остаток долгосрочной задолженности в сумме 8 миллионов гривень будет погашен до конца месяца.

В данный момент обязанности руководителя компании исполняет Роман Иванюк. Конкурс на должность постоянного директора "Укрспирта" проводился в этом году два раза. Результаты первого конкурса были отменены по требованию профсоюзной организации госкомпании. Во второй раз номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли не смог выбрать нового главу "Укрспирта" в связи с тем, что ни один из участников конкурса не соответствует заявленным критериям отбора. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил об этом на следующий день после того, как Иванюк, участвовавший в конкурсе, отозвал свою кандидатуру в связи с большими перспективами работы в частном секторе. По мнению Абромавичуса, очередной срыв конкурса на должность главы "Укрспирта" связан с низким уровнем предлагаемой оплаты.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".