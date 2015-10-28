Винниччина занимает лидирующие позиции в Украине по производству мясной продукции и молока

Об этом отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко.

По его словам, животноводческая отрасль демонстрирует высокие показатели развития.

"За девять месяцев текущего года, по сравнению с прошлым годом, нарастили объемы производства животноводческой продукции на 10,9 %, в т.ч. в сельхозпредприятиях – на 22,3 %", - сообщил он.

Кроме того, с начала года в области произведено 652 тысячи тонн молока, 316,8 тысячи тонн мяса, 675,6 миллиона штук яиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, нарастили объемы производства мяса на 55,5 тысячи тонн (21,2 %), яиц – на 32,1 миллиона штук (5 %). В сельхозпредприятиях увеличено производство молока на 14,5 тысячи тонн (10,7 %).

Как отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации, за последние годы в развитие отрасли привлечены значительные инвестиционные ресурсы. На сегодняшний день в животноводстве реализуется 38 инвестпроектов на сумму 3,7 миллиарда гривен.

"С начала года завершена реконструкция 5 молочно-товарных ферм на 920 гол./мест, 3 свинокомплексов на 2 600 гол./мест. Введено в эксплуатацию 2 помещения для откорма КРС на 2700 гол./мест и по производству яиц на 84 тысяч кур-несушек", - отметил Андрей Гыжко.

Кроме того, в области действует Программа поддержки развития личных крестьянских и фермерских хозяйств, в рамках которой 1 миллион гривен выделено на поддержку отрасли животноводства, в частности на частичное возмещение населению расходов за закупленные ими холодильные и доильные индивидуальные установки.

Стоит отметить, что в отношении обеспечения животноводства кормами, то несмотря на сложный засушливый год сельхозпредприятия в достаточном количестве обеспечены на зимне-стойловый период.

"Мы внесли предложения Министерству с тем, чтобы сохранить действующую на сегодняшний день систему налогообложения налогом на добавленную стоимость сельхозтоваропроизводителей (спецрежим) с направлением части средств – 5 % к специального фонда Государственного бюджета для поддержки отрасли животноводства", - информировал Андрей Гыжко.

Кроме того, необходимо сохранить действующую систему налогообложения единым налогом плательщиков 4 группы и расширить налоговую базу путем налогообложения земель, находящихся в теневом возделывания без заключения в установленном порядке договоров аренды.

При условии отмены льготной системы налогообложения и отсутствия прямой государственной поддержки отечественные аграрии не смогут конкурировать на мировых рынках.

А учитывая реалии этого года, когда почти все агроформирования пострадали от засухи и недополучили значительные объемы урожаев, отмена льготной системы налогообложения приведет к банкротству значительной части сельхозпроизводителей.

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Поэтому, при изменении системы налогообложения необходимо обязательно учесть предложения области, а именно сохранить действующую систему налогообложения.