Винниччина занимает лидирующие позиции в Украине по производству мясной продукции и молока
Животноводческая отрасль области демонстрирует высокие показатели развития.
Об этом отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко.
По его словам, животноводческая отрасль демонстрирует высокие показатели развития.
"За девять месяцев текущего года, по сравнению с прошлым годом, нарастили объемы производства животноводческой продукции на 10,9 %, в т.ч. в сельхозпредприятиях – на 22,3 %", - сообщил он.
Кроме того, с начала года в области произведено 652 тысячи тонн молока, 316,8 тысячи тонн мяса, 675,6 миллиона штук яиц. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, нарастили объемы производства мяса на 55,5 тысячи тонн (21,2 %), яиц – на 32,1 миллиона штук (5 %). В сельхозпредприятиях увеличено производство молока на 14,5 тысячи тонн (10,7 %).
Как отметил первый заместитель председателя облгосадминистрации, за последние годы в развитие отрасли привлечены значительные инвестиционные ресурсы. На сегодняшний день в животноводстве реализуется 38 инвестпроектов на сумму 3,7 миллиарда гривен.
"С начала года завершена реконструкция 5 молочно-товарных ферм на 920 гол./мест, 3 свинокомплексов на 2 600 гол./мест. Введено в эксплуатацию 2 помещения для откорма КРС на 2700 гол./мест и по производству яиц на 84 тысяч кур-несушек", - отметил Андрей Гыжко.
Кроме того, в области действует Программа поддержки развития личных крестьянских и фермерских хозяйств, в рамках которой 1 миллион гривен выделено на поддержку отрасли животноводства, в частности на частичное возмещение населению расходов за закупленные ими холодильные и доильные индивидуальные установки.
Стоит отметить, что в отношении обеспечения животноводства кормами, то несмотря на сложный засушливый год сельхозпредприятия в достаточном количестве обеспечены на зимне-стойловый период.
"Мы внесли предложения Министерству с тем, чтобы сохранить действующую на сегодняшний день систему налогообложения налогом на добавленную стоимость сельхозтоваропроизводителей (спецрежим) с направлением части средств – 5 % к специального фонда Государственного бюджета для поддержки отрасли животноводства", - информировал Андрей Гыжко.
Кроме того, необходимо сохранить действующую систему налогообложения единым налогом плательщиков 4 группы и расширить налоговую базу путем налогообложения земель, находящихся в теневом возделывания без заключения в установленном порядке договоров аренды.
При условии отмены льготной системы налогообложения и отсутствия прямой государственной поддержки отечественные аграрии не смогут конкурировать на мировых рынках.
А учитывая реалии этого года, когда почти все агроформирования пострадали от засухи и недополучили значительные объемы урожаев, отмена льготной системы налогообложения приведет к банкротству значительной части сельхозпроизводителей.
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Поэтому, при изменении системы налогообложения необходимо обязательно учесть предложения области, а именно сохранить действующую систему налогообложения.