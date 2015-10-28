В Николаевской области по факту вспышки АЧС начато расследование

Врадиевский райотдел милиции Николаевской области начал расследование по факту нарушения ветеринарного законодательства, что привело к заболеванию животных африканской чумой свиней (АЧС).

Как сообщили УНИАН в секторе по связям с общественностью УМВД в Николаевской области, с 27 октября при Врадиевский райгосадминистрации создана Государственная чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия, которая занимается недопущением распространения АЧС на территории области.

Территория пгт Врадиевка признана эпизоотическим центром, в его административных границах установлен карантин сроком на 40 суток.

Работники Врадиевского районного отдела милиции осуществляют охрану общественного порядка во время мероприятий, направленных на недопущение распространения заболевания на другие территории, а также на карантинных постах при въезде в пгт Врадиевка и других транспортных сообщениях, определенных комиссией.

По факту нарушения ветеринарного законодательства начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

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Как сообщал УНИАН, Госветфитослужба зафиксировала вторую за три дня вспышку АЧС на юге Украины – в поселке Врадиевка Николаевской области. Данный случай зафиксирован через два дня после того, как аналогичный диагноз был поставлен в соседней Одесской области.

Вирус АЧС в поселке Врадиевка был выявлен в результате лабораторного обследования тканей двух погибших молочных поросят. Специалисты ведомства принимают срочные меры по утверждению плана ликвидации АЧС и определению границ карантинных зон.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.