Минагропрод призвал участников рынка совместно решить проблему экспорта в ЕС орехосодержащих кондитерских изделий

Министерство аграрной политики и продовольствия призвало операторов рынка принять участие в работе над изменениями в законодательство, чтобы возобновить поставки орехосодержащей кондитерской продукции в страны Евросоюза, которые были прекращены из-за проблем с получением сертификата соответствия в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на заместителя министра аграрной политики и продовольствия по вопросам евроинтеграции Владиславу Рутицкую.

"Со своей стороны мы сейчас активно работаем над изменениями в законодательство, целью которых является комплексное и окончательное решение обсуждаемой проблемы. Мы также призываем операторов рынка приобщаться к участию в этом процессе", - цитирует Рутицкую пресс-служба.

Замминистра отметила, что сложности с экспортом в ЕС кондитерской продукции, в состав которой входят орехи, связаны с необходимостью соблюдения участниками рынка установленных Евросоюзом ограничений. В частности, ввоз в ЕС пищевых продуктов, более 20% которых составляют орехи, выращенные в определенных странах (Китай, Турция, Бразилия и другие), должен сопровождаться сертификатом здоровья установленного образца.

Однако в связи с тем, что в Украине происходит реорганизация сферы государственного контроля безопасности пищевых продуктов, украинские предприятия не могут получить необходимые сертификаты.

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Справка УНИАН. Выдавать сертификаты здоровья в Украине уполномочена новосозданная Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба). Однако штат органа пока не сформирован, поэтому служба не может начать работу.

Кабинет министров Украины принял решение о создании Госпродпотребслужбы в сентябре 2014 года. Сейчас проходит передача полномочий новому органу от ликвидируемых Государственной инспекции сельского хозяйства, Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы, на базе которых и создается Госпродпотребслужба.