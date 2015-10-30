Минагропрод хочет подписать меморандум с зернотрейдерами до конца ноября

Министерство аграрной политики и продовольствия планирует подписать меморандум с зернотрейдерами, определяющий общий объем экспорта зерновых из Украины в 2015-2016 маркетинговом году (МГ, июль 2015 года - июнь 2016 года), до конца ноября.

Об этом на пресс-конференции сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

"К концу ноября точно будет", - сказал министр в ответ на вопрос, когда ведомство планирует подписать меморандум.

Павленко добавил, что Минагропрод не пересматривал озвученные ранее прогнозы по экспорту зерновых на текущий сезон в объеме порядка 36 миллионов тонн.

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Как сообщал УНИАН, ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Владимир Лапа сообщал, что договоренность с зернотрейдерами будет предусматривать экспорт 16 миллионов тонн пшеницы (продовольственной и фуражной пшеницы в объеме приблизительно по 8 миллионов тонн). При этом валовой сбор зерновых культур в стране в 2015 году, как ожидает ведомство, достигнет 59,5 миллиона тонн.