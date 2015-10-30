Первые 5 украинских молочных компаний до конца года получат разрешения на экспорт в ЕС – Минагропрод

Об этом сообщил в ходе пресс-конференции министр аграрной политики и продовольствия Украины Алексей Павленко.

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«Есть все факты, что минимум 5 компаний до конца года смогут выполнить все условия, которые поставил Европейский Союз по качеству», - сказал Павленко.

По его словам, сейчас идет проверка предварительно заявленных десяти компаний на предмет соответствия техническим и технологическим требованиям Евросоюза.

«Я на следующей неделе еду в Брюссель. Будет встреча с еврокомиссаром, в том числе, и по поводу открытия молочного рынка», - добавил Павленко.

Как сообщал УНИАН, Украина просит ЕС увеличить квоты на экспорт и предоставить больше возможностей нашим производителям для вхождения на европейский рынок. Среди основных факторов, сдерживающих экспорт украинской «молочки» в ЕС, эксперты называют низкое качество сырья и высокую цену. Открытие новых направлений поставок поможет компенсировать потерю российского рынка сбыта, куда осуществлялось 90% экспорта молочной продукции.

Вместе с тем, Минагропрод рекомендует аграрным производителям адаптировать производство в соответствии с экспортными квотами, уже открытыми Евросоюзом, что позволит увеличить поставки украинской продукции в эти страны. В частности, аграрии не полностью использовали в этом году квоты на экспорт в ЕС баранины, сахарных сиропов, соломы, пшеничной клейковины, крахмала, грибов, сахарной кукурузы, чеснока и других продуктов.