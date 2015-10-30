Кабмин одобрил проект соглашения об открытии офиса Всемирной продовольственной программы в Украине
18:53, 30 октября 2015Агро
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Киев. 30 октября. УНИАН. Кабинет министров Украины одобрил проект соглашения со Всемирной продовольственной программой (ВПП) об открытии Офиса ВПП в Украине.
Кабмин одобрил проект соглашения об открытии офиса Всемирной продовольственной программы в Украине / УНИАН
Соответствующее распоряжение от 28 октября 2015 г. № 1106-р опубликовано на Правительственном портале.
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Этим документом Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Италии Евгения Перелыгина уполномочен подписать указанное соглашение.
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