Кабмин поручил создать терорганы Госпродпотребслужбы

Об этом говорится в постановлении правительства №871 от 28 октября.

Согласно документу, областные территориальные органы ликвидируемых Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы, Государственной инспекции по вопросам защиты прав потребителей и Государственной санитарно-эпидемиологической службы реорганизуются путем присоединения к новосозданным органам Госпродпотребслужбы в соответствующих областях. Кроме того, будут ликвидированы районные органы Госветфитослужбы, а их функции перейдут к областным управлениям нового органа.

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В постановлении прописано, что территориальные органы ликвидируемых служб будут продолжать выполнять свои полномочия до их передачи Госпродпотребслужбе. Ответственными за этот процесс являются главы комиссий по реорганизации.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в сентябре 2014 года принял решение о создании Госпродпотребслужбы на базе Госсельхозинспекции, Госветфитослужбы, СЭС и Госинспекции по вопросам защиты прав потребителей. В начале июля правительство назначило главой Госпродпотребслужбы бывшего советника по юридическим вопросам Международной финансовой корпорации (IFC) Сергея Глущенко. Однако служба не может начать работу, пока не сформирован ее штат и не переданы полномочия органов, на базе которых она создается.