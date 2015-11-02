Гослесагентство планирует подписать меморандум с профсоюзами и поднять зарплаты лесникам

Об этом заявил глава агентства Александр Ковальчук, комментируя результаты внеочередного профсоюзного пленума.

«Концепция реформирования лесного хозяйства предусматривает слияние лесхозов в единую госкомпанию. Профсоюз высказал опасение, что реорганизация приведет к сокращению штата. Со всей ответственностью могу заверить, что никаких сокращений не будет. Мы предлагаем прописать этот пункт в меморандуме, чтобы предотвратить любые спекуляции», — заявил Александр Ковальчук.

В частности, он добавил, что в рамках меморандума Гослесагентство готово взять на себя обязательство сохранить все ныне существующие рабочие места в лесхозах, поднять заработную плату в южных и восточных лесхозах до средней по отрасли — 6,5 тыс. грн. Совместно с профсоюзом предлагается усовершенствовать систему страхования занятых на травмоопасных работах, а также выступить с законодательной инициативой о внесении новосозданной госкомпании в список запрещенных к приватизации.

При этом Александр Ковальчук заявил, что директор и главные специалисты госкомпании будут назначены по результатам открытых кадровых конкурсов. «Наша задача не сменить вывеску, а создать эффективную компанию, улучшить управление и устранить коррупцию. Поэтому сразу предупреждаю руководителей нынешних лесхозов — для тех, кто работает по-старому, привык к схемам, взяткам и крышеванию, места в новой структуре не будет», — добавил глава Гослесагентства.

Напомним, в отрасли работают порядка 49 тыс. человек. Концепция реформирования лесного хозяйства предусматривает также создание лесного патруля и введение всеобщей системы электронного учета древесины с 1 июля 2016 года. Это существенно сократит долю «теневого» леса и сэкономит государству порядка 2 млрд грн.