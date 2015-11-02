Рис, виноград, просо и рапс станут самыми прибыльными культурами в 2015 году – эксперты

Рис, виноград, просо и рапс принесут по итогам 2015 года самый большой процент прибыли среди всех выращиваемых в Украине сельскохозяйственных культур, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, наиболее рентабельным будет производство риса (80,5%), винограда (71,5%), проса (66%) и рапса (57,2%)", - говорится в сообщении.

При этом рентабельность указанных культур растет уже несколько лет подряд. Например, рентабельность риса в 2013 году составила 18%, а в прошлом году выросла более чем в три раза – до 58%. Для проса результат 2014 года (41%) в 13,7 раза превысил показатель 2013 года (3%). Рентабельность рапса в прошлом году выросла до 29% с почти 9% в 2013 году.

"И только рентабельность винограда, которая прогнозируется на уровне 71,5%, хотя и превысит почти на 10% прошлогодний показатель (61%), все же не достигнет уровня 2013 года в 101,7%", - отметили в институте.

В целом, как ожидают эксперты, прибыльность растениеводства в 2015 году составит приблизительно 26%. "Это на 11,3% ниже по сравнению с показателями 2014 года", - говорится в сообщении.

Рентабельность производства зерновых также сократится и установится по итогам 2015 года на уровне около 19%, что на четверть меньше показателя 2014 года. Убыточным, по расчетам ученых, будет производство овса и сорго с показателем рентабельности - 6%.

Уровень прибыльности производства овощей в открытом грунте снизится по сравнению с 2014 годом почти на треть и составит 12%. Рентабельность производства плодов уменьшится до 17% в 2015 году, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 68%, а в 2013 году - 155%. Убыточным в 2015 году станет производство сахарной свеклы (-12%) и картофеля (-11%), хотя в прошлом году эти культуры приносили прибыль.

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Как сообщал УНИАН, эксперты ожидают, что рентабельность производства животноводческой продукции в Украине в 2015 году упадет на треть по сравнению с предыдущим годом – до 8,1%. Прибыльность сельскохозяйственного производства в 2015 году ожидается на уровне 22,4%, что на 13,2% ниже показателя 2014 года. При этом падение рентабельности в сельском хозяйстве эксперты объясняют опережающим ростом цен на материально–технические ресурсы и услуги, потребляемые в сельском хозяйстве, по сравнению с повышением цен на продукцию отрасли.