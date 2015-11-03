Минагропрод снизил прогноз сбора зерновых

Министерство аграрной политики и продовольствия пересмотрело прогноз валового сбора урожая зерновых в 2015 году в сторону сокращения на 300 тысяч тонн – до 59,2 миллиона тонн, сообщила пресс-служба ведомства.

"Валовое производство зерна в этом году ожидается в пределах 59,2 миллиона тонн", – говорится в сообщении.

При этом в министерстве подчеркнули, что урожай 2015 года полностью удовлетворит внутренние потребности и требования продовольственной безопасности государства, а также обеспечит значительный экспортный потенциал на уровне 36,6 миллиона тонн.

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Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал валовой сбор зерновых на уровне 59,5 миллиона тонн.

В прошлом году, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) собрала рекордный для страны урожай зерновых и зернобобовых в объеме 63,8 миллиона тонн, что на 2,4% больше, чем в 2013 году.

Основное сокращение сбора в 2015 году произошло за счет кукурузы, которой в должны собрать около 26 миллионов тонн - на 2 миллиона тонн меньше, чем в 2014 году. Неурожай связан с неблагоприятными погодными условиями, которые сформировались этим летом.