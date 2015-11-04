Минагропрод из-за засухи ожидает в 2016 году недобора 10 миллионов тонн пшеницы

Недобор пшеницы из-за засухи в период посева под урожай 2016 года может составить 10 миллионов тонн, сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

"Недобор пшеницы может составить примерно 10 миллионов тонн. Это реальная угроза на следующий год", - сказал он.

По его словам, засуха привела к недосеву озимых на площади 1,4 миллиона гектаров. Всходы получены на 40% площадей.

"Треть из того, что есть, еще и в плохом состоянии. Нет гарантий того, что они (всходы - УНИАН) перезимуют", - добавил Краснопольский.

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Как сообщал УНИАН, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-сентябре существенно замедлили ход посевной озимых культур в Украине. Аграрии были намерены отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 млн га. По опубликованным ранее данным Минагропрода, ко 2 ноября аграрии засеяли 85% запланированных площадей.

В этом году валовое производство пшеницы составило 26,5 млн тонн. По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых ожидается на уровне 59,2 млн тонн, что значительно ниже рекордного показателя 2014 года – 63,8 млн тонн. Основное сокращение сбора в 2015 году произошло за счет кукурузы, которой должны собрать около 26 млн тонн - на 2 млн тонн меньше, чем в 2014 году. Неурожай связан с неблагоприятными погодными условиями, которые сформировались этим летом.