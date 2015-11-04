В Минагропроде не видят причин для подорожания сахара

«Была информация, что ожидается подорожание. Информация на текущий момент – дефицита сахара в Украине нет. Я понимаю, что многим заинтересованным лицам выгодно раздуть ситуацию и создать спекулятивные инфляционные ожидания по повышению цен, но на данный момент сахара уже произведено 73% от ожидаемого объема», - сказал он.

По словам министра, ожидания министерства по производству сахара в этом году составляют 1,2-1,3 млн тонн при остатках на складах в 0,5 млн тонн. При этом годовое потребление в Украине составляет 1,5 млн тонн.

Также Павленко отметил, что министерство будет обращаться в Антимонопольный комитет в случае выявления спекулятивного завышения цен.

Как сообщал УНИАН, розничная цена на сахар за октябрь поднялась на 15%, до 14,31 грн/кг.

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В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом 2014 года потребительские цены в Украине выросли на 41,4%. Вместе с тем, продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) в течение последних месяцев фиксирует снижение цен на продовольствие в мире. В августе произошло самое резкое падение цен за последние семь лет.