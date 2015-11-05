На Черкащине вспышка чумы свиней: в трех районах объявлен карантин

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, по состоянию на 4 ноября на территории хозяйства находится 270 свиней, пять из них погибли от африканской чумы.

Диагноз АЧС был установлен по результатам лабораторного обследования. В связи с выявленным заболеванием в трех районах Черкасской области - Черкасском, Смелянском и Золотоношском - объявлен карантин и проводятся профилактические мероприятия по предотвращению эпидемии.

По словам главного государственного инспектора ветеринарной медицины в Черкасской области Людмилы Родняной, на подсобном предприятии содержится около 270 голов, которые подлежат утилизации. Существует подозрение, что вирус был занесен при кормлении свиней отходами.

Решением Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии в области от 4 ноября определены карантинные зоны. Эпизоотическим очагом является колония, где проводятся мероприятия по умерщвлению животных бескровным методом с последующим сжиганием. Кроме того, установлена трёхкилометровая зона защиты с наложением определенных карантинных ограничений. Еще одна зона определена от зоны защиты в радиусе 20 км. Это, в частности, Черкасский район, частично Золотоношский и Смелянский.

По словам заместителя председателя Черкасской ОГА Коваля, сейчас в селе Хутора ведется учет всех свиней. За утраченных свиней людям должны вернуть средства из резервного фонда областного бюджета.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не представляет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти всё поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.