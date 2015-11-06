Украинские аграрии намолотили более 57 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии к 6 ноября убрали урожай на площади 14,1 миллиона гектаров, или 96% от прогноза, намолотив 57,1 миллиона тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, кукурузы на зерно собрано 19,3 миллиона тонн с площади 3,5 миллиона гектаров (86% от прогноза), гречихи – 141 тысячу тонн с 124 тысяч гектаров (99%), проса – 210 тысяч тонн с 105 тысяч гектаров (99,8%), подсолнечника – 10,8 миллиона тонн с 5 миллионов гектаров (99%).

Кроме того, аграрии намолотили 3,6 миллиона тонн сои с площади 2,06 млн га (96%), а также собрали 8,3 миллиона тонн сахарной свеклы с 200 тысяч гектаров (84%).

Самый большой вал зерна собран в Полтавской (4,6 миллиона тонн), Харьковской (4,3 миллиона тонн) и Днепропетровской (3,9 миллиона тонн) областях.

Зяблевая обработка почвы проведена на площади 11,2 миллиона гектаров (81% от прогноза), в том числе глубокая вспашка – на 715 тысячах гектаров.

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Как сообщал УНИАН, по прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых в 2015 году ожидается на уровне 58,5-60 миллионов тонн. Экспорт зерна в текущем маркетинговом году (июль 2015 года - июнь 2016 года) прогнозируется на уровне 36,8 миллиона тонн.