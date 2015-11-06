Украинские аграрии почти завершили сев озимых

Украинские аграрии к 6 ноября провели сев озимых на площади 6,5 миллиона гектаров, что составляет 88% от прогноза, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, к указанной дате озимая пшеница и тритикале посеяны на 5,5 миллиона гектаров (89% от прогноза), рожь – на 143 тысячах гектаров (91%), озимый ячмень – на 819 тысячах гектаров (78%), рапс – на 626 тысячах гектаров (76%).

При этом всходы получены на 59% засеянных площадей (3,8 миллиона гектаров). В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 69% взошедших посевов (2,6 миллиона гектаров), в слабом и изреженном – 31% (1,2 миллиона гектаров).

Всходы озимых не получены на 2,7 миллиона гектаров. Больше всего таких площадей в Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Харьковской областях.

Читайте такжеМинагропрод снизил прогноз сбора зерновых

Как сообщал УНИАН, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-сентябре существенно замедлили ход осенней посевной в Украине. Вследствие позднего посева в сухую почву озимые демонстрируют слабое развитие, что грозит потерями урожая в случае холодной зимы. Минагропрод уже сейчас прогнозирует недобор озимой пшеницы в 10 млн тонн. Аграрии намерены отвести под озимые культуры урожая 2016 года 7,4 млн га.