Сертификация семян в Украине заблокирована из-за сокращения штата Госсельхозинспекции

Сертификация семян в Украине заблокирована из-за проведенного Кабинетом министров сокращения штата Государственной инспекции сельского хозяйства до 963 с 4 789 человек, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия со ссылкой на заместителя главы ведомства Владимира Лапу.

"В связи с принятием Кабинетом министров изменений в постановление №85 от 5 апреля 2014 года, постановлениями №749 от 23 сентября и №840 от 21 октября процесс сертификации семян фактически заблокирован. Указанными постановлениями штатная численность территориальных органов Госсельхозинспеции сокращена с 4 789 до 963 человек, в то время как исключительно в процессе сертификации семян были задействованы около 1 300 специалистов", - говорится в сообщении.

При этом в министерстве отметили, что ожидали возникновения такой проблемы в связи с незавершенным процессом реформирования органов государственного контроля.

"Фактически мы, к сожалению, ожидаемо получили вакуум в осуществлении государственных функций, когда сельскохозяйственная инспекция не может осуществлять сертификацию в связи с ограничением штатной численности, а Госпродпотребслужба (Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей – УНИАН) еще не приступила к реализации этих полномочий", - цитирует Лапу пресс-служба министерства.

По его словам, решить сложившуюся проблему чрезвычайно трудно, поскольку Госпродпотребслужба будет набирать инспекторов на конкурсе. По закону, это значит, что она сможет начать проводить сертификацию не ранее чем через 45 дней после того, как юридически приступит к выполнению этих функций.

Пресс-служба отметила, что процесс сертификации семян фактически является непрерывным, поскольку инспектор участвует на всех этапах, начиная от полевого инспектирования (которое сейчас актуально для озимых культур) и заканчивая упаковкой и маркировкой, что в ближайшие недели будет осуществляться для семян урожая 2015 года.

По словам Лапы, реформирование системы семеноводства следовало бы осуществлять после принятия во втором чтении законопроекта относительно приведения законодательства в сфере семеноводства в соответствие с европейскими и международными требованиями, который предусматривает демонополизацию системы сертификации семян и уже взят за основу в Верховной Раде.

Читайте такжеВ Украине хотят отменить сертификацию агротехники и продуктов

Как сообщал УНИАН, в конце мая - начале июня представители Евросоюза проводили аудит системы контроля и сертификации семян зерновых культур в Украине на предмет ее соответствия европейским стандартам. По окончанию проверок миссия положительно оценила украинскую систему сертификации семян. Однако эта оценка была предварительной и не является безусловной. Окончательные выводы по результатам аудита будут опубликованы в первом квартале 2016 года. Признание украинской системы сертификации эквивалентной европейской откроет доступ отечественным производителям семян на рынок Европы.

Кабмин в сентябре 2014 года принял решение о создании Госпродпотребслужбы на базе нескольких контролирующих органов Минагропрода, в том числе и Госсельхозинспекции. В начале июля правительство назначило главой Госпродпотребслужбы бывшего советника по юридическим вопросам Международной финансовой корпорации (IFC) Сергея Глущенко. Однако служба до сих пор не может начать работу, поскольку ее штат не сформирован и полномочия органов, на базе которых она создается, ей не переданы. По словам главы Минагропрода Алексея Павленко, ведомство рассматривает возможность смены руководства Госпродпотребслужбы в связи с неэффективной работой.