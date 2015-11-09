Гослесагентство провело обновление состава конкурсной комиссии - председатель
Государственное агентство лесных ресурсов Украины обновило состав конкурсной комиссии, которая будет избирать руководителей подчиненных госпредприятий.
Об этом сообщил глава ведомства Александр Ковальчук.
Он подчеркнул, что прозрачная кадровая политика является наиболее действенным механизмом реформирования лесной отрасли, повышения ее эффективности и преодоления коррупции. «Мы получили замечания со стороны Минагрополитики, пригласили экспертов и кардинально изменили персональный состав комиссии. Учтены предложения общественного совета, профсоюза, Общества лесоводов Украины и других общественных организаций», - отметил Александр Ковальчук.
В результате, к работе комиссии присоединились высококвалифицированные работники лесной отрасли, независимые эксперты: специалисты кадровых агентств, представители общественности.
«Мое основное требование к комиссии - это профессионализм и беспристрастность. Переформатированная комиссия вполне соответствует этим пунктам. Хочу заверить, что каждое заседание будет заранее анонсироваться и будет проходить в присутствии работников СМИ», - заявил Председатель Гослесагентства.
Планируется, что до конца года обновленная комиссия сможет провести конкурсы на 50 предприятиях. Таким образом, 50% руководителей всех ГП из сферы управления агентства будут отобраны с помощью кадровых конкурсов. Одновременно с этим, по поручению Министра АПК Алексея Павленко, продолжаются открытые конкурсы на должности начальников 5 облуправлений - Волынского, Днепропетровского, Закарпатского, Николаевского и Черновицкого.