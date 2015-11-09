Гослесагентство провело обновление состава конкурсной комиссии - председатель

Об этом сообщил глава ведомства Александр Ковальчук.

Он подчеркнул, что прозрачная кадровая политика является наиболее действенным механизмом реформирования лесной отрасли, повышения ее эффективности и преодоления коррупции. «Мы получили замечания со стороны Минагрополитики, пригласили экспертов и кардинально изменили персональный состав комиссии. Учтены предложения общественного совета, профсоюза, Общества лесоводов Украины и других общественных организаций», - отметил Александр Ковальчук.

В результате, к работе комиссии присоединились высококвалифицированные работники лесной отрасли, независимые эксперты: специалисты кадровых агентств, представители общественности.

«Мое основное требование к комиссии - это профессионализм и беспристрастность. Переформатированная комиссия вполне соответствует этим пунктам. Хочу заверить, что каждое заседание будет заранее анонсироваться и будет проходить в присутствии работников СМИ», - заявил Председатель Гослесагентства.

Планируется, что до конца года обновленная комиссия сможет провести конкурсы на 50 предприятиях. Таким образом, 50% руководителей всех ГП из сферы управления агентства будут отобраны с помощью кадровых конкурсов. Одновременно с этим, по поручению Министра АПК Алексея Павленко, продолжаются открытые конкурсы на должности начальников 5 облуправлений - Волынского, Днепропетровского, Закарпатского, Николаевского и Черновицкого.