В Украине дорожает сахар

Средняя оптовая цена на сахар в Украине с 8 октября по 4 ноября выросла на 12% и продолжит рост из-за подорожания импортных составляющих производства по мере девальвации гривни, сообщила пресс-служба Государственного информационно-аналитического центра мониторинга внешних товарных рынков (Госвнешинформ) со ссылкой на эксперта Антона Порембского.

«Несмотря на неплохую, в принципе, урожайность сахарной свеклы в этом году, ее сахаристость, практически одного уровня оценки потребления и предложения сахара в текущем сезоне, цены на него в Украине будут все-таки расти из-за роста цен на импортные составляющие себестоимости производства данного продукта по мере девальвации национальной валюты», - цитирует Порембского пресс-служба.

Согласно сообщению, в 2015 году посевные площади под свеклой существенно сократились, что приведет к меньшему производству сахара по сравнению с прошлым годом. Однако потребность внутреннего рынка будет полностью покрыта за счет запасов сахара с прошлого года. Тенденция ценового роста связана, по мнению аналитика, как с необоснованными спекуляциями относительно возможного дефицита сахара в этом сезоне, так и с реальным ростом себестоимости производства данного продукта в связи с девальвацией гривни.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, розничная цена на сахар за октябрь поднялась на 15%, до 14,31 грн/кг.

По словам главы Минагропрода Алексея Павленко, оснований для подорожания сахара в Украине нет, поскольку внутреннее производство в текущем году превышает объем потребления. На 4 ноября сахарные заводы изготовили 73% от запланированного объема. Ожидания министерства по производству сахара в этом году составляют 1,2-1,3 млн тонн при остатках на складах в 0,5 млн тонн.

По оценкам экспертов, потребность рынка в сахаре на текущий маркетинговый год, который начался в сентябре, составляет около 1,7 млн тонн. В прошлом сезоне Украина произвела 2,1 млн тонн сахара.