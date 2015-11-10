В России просят правительство снять санкции с "дружественных иностранных компаний"

Правительство РФ просят разрешить ввоз и продажу попавших под санкции товаров в случае, если они были произведены «дружественными к России компаниями», пишут "Известия".

Такое предложение первому зампреду правительства Игорю Шувалову направили член комитета Госдумы по обороне Игорь Зотов и член президиума Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яна Лантратова.

Читайте такжеЕвросоюз планирует продлить санкции против РФ на саммите в декабре - BloombergПо их мнению, стоит создать «реестр частных иностранных компаний, выступающих против санкций в отношении России». Зотов и Лантратова пишут, что с просьбой найти решение к ним обратились представители Польско-Евразийского экономического совета.

В обращении Шувалову они указывают, что «заложником политики США и ряда стран Европейского союза стали частные компании и граждане, которые много лет поставляли свою продукцию на российский рынок и сотрудничали с нашими производителями».

Российское продовольственное эмбарго сроком на год было введено 6 августа 2014 года указом президента. Под запрет попали мясные и молочные продукты, рыба, овощи, фрукты и орехи из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. После того как Евросоюз продлил 22 июня 2015 года санкции против России на полгода, 25 июня постановлением правительства РФ эмбарго также продлено на год, до 6 августа 2016 года.

Директор аналитического центра «СтратегPRO» Александр Ведруссов в целом идею Зотова поддержал, однако усомнился в возможности ее реализации.