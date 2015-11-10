Минагропрод хочет от МВФ компромисса: предлагает поэтапную отмену льгот для аграриев

Министерство аграрной политики и продовольствия предлагает поэтапную отмену специального режима взимания налога на добавленную стоимость для сельхозпроизводителей, а именно уплату 10% НДС в течение 2016-2017 годов в бюджетный фонд для поддержки аграриев, после чего переход на общую систему налогообложения.

Такое предложение содержится в опубликованном на сайте Минагропрода для публичного обсуждения проекте закона «О внесении изменений в статью 209 Налогового кодекса Украины (относительно специального режима налогообложения налогом на добавленную стоимость деятельности в сфере сельского и лесного хозяйства, а также рыболовства)».

«Постепенный переход сельхозпредприятий на общую систему налогообложения налогом на добавленную стоимость планируется осуществить поэтапно, введя с 1 января 2016 года норму, согласно которой часть средств налога на добавленную стоимость в размере 10% направить в специальный фонд Государственного бюджета с последующим использованием их на государственную поддержку отраслей агропромышленного комплекса Украины и, в первую очередь, на поддержку отрасли животноводства, малых и средних сельскохозяйственных товаропроизводителей», - говорится в пояснительной записке к проекту.

В документе отмечается, что реализация предложения позволит избежать резкого изъятия средств из оборота сельхозпредприятий и обеспечит дополнительные поступления в спецфонд Госбюджета в размере около 2 млрд грн в год в течение 2016 и 2017 годов.

Как сообщал УНИАН, согласно коалиционному соглашению народных депутатов текущего созыва, механизм аккумуляции НДС должен был действовать для аграрных предприятий до 1 января 2018 года. В то же время, Украина взяла на себя обязательства перед ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом (МВФ) – отменить НДС-льготы с 1 января 2016 года.

Аграрии и Минагропрод неоднократно заявляли о том, что не поддерживают инициативу отмены спецрежима НДС, подчеркивая, что это приведёт к упадку животноводства.

В конце октября профильный комитет Верховной Рады внес в парламент проект налоговой реформы, который предусматривает отмену НДС-льгот для всех аграрных предприятий, кроме животноводческих. По словам главы налогового комитета Нины Южаниной, МВФ лояльно отнесся к такому предложению. Также проектом предусматривается введение прямых дотаций для сельхозпроизводителей, которые пострадают от отмены спецрежима.