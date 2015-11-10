Депутаты продлили мораторий на продажу сельхозземель еще на год

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект №3404 «О внесении изменений в раздел Х «Переходные положения» Земельного кодекса Украины относительно продления запрета на отчуждение сельскохозяйственных земель» поддержали 309 народных депутатов.

Глава парламентского комитета по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовый, представляя законопроект, сообщил, что продление моратория еще на год даст время на законодательном уровне урегулировать процедуру оборота земли сельхозназначения. Документ предполагает обязательство для Кабинета министров подготовить к марту 2016 года соответствующий законопроект.

«У нас есть просьба к Кабинету министров, которая станет обязательством, до 1 марта следующего года подготовить и подать в Верховную Раду закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Верховная Рада продлила мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

Государственная служба геодезии, картографии и кадастра считает возможной отмену моратория на продажу земли не раньше, чем в 2018 году. При этом ведомство выступило с инициативой проведения экономического эксперимента по продаже государственных земель сельскохозяйственного назначения через аукционы.

Эксперты разделились во мнении по поводу отмены моратория. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие указывают на то, что отмена моратория приведет к обезземеливанию селян и скупке земли зарубежными компаниями.