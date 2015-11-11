Новые поручения Путина: в России могут ввести запрет на госзакупки импортной рыбы

Президент РФ Владимир Путин поручил Кабинету министров проработать до 1 февраля предложения по запрету на государственные закупки импортной рыбы, передает ПРАЙМ.

"Правительству Российской Федерации представить предложения: по установлению запрета на закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд отдельных видов импортируемой рыбной продукции... доклад - до 1 февраля 2016 г", - говорится в списке поручений по итогам заседания президиума Государственного совета, которое состоялось в октябре.

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