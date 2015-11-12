Гектар русской земли - в подарок: У Медведева поддержали бесплатную раздачу участков на Дальнем Востоке

Об этом сообщает пресс-служба Минвостокразвития России.

По задумке ведомства, участок земли площадью 1 га получит каждый житель Дальневосточного федерального округа, а также желающие переехать в этот регион. Участок будет предоставляться на однократное безвозмездное пользование для любых не запрещенных законом целей. «Эти меры будут способствовать привлечению граждан в ДФО, снижению оттока местного населения, ускорению социально-экономического развития входящих в состав ДФО субъектов Федерации», - указывали в Минвостокразвития.

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Действие закона не будет распространяться на иностранных граждан, зарубежные компании, а также на лиц без гражданства. Закон также запрещает продавать участки иностранным гражданам и юридическим лицам.

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Идею о бесплатном предоставлении земли на Дальнем Востоке впервые на встрече с Владимиром Путиным озвучил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев в январе 2015 года. Тогда глава государства назвал идею правильной и поручил ее проработать.