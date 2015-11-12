В ГПЗКУ рассказали о роли Украины на мировом рынке зерновых

Зерновой потенциал Украины достаточно значительный - и на это есть большой спрос со стороны государств-экспортеров.

Об этом заявил руководитель Государственной продовольственно-зерновой корпорации Борис Приходько, сообщает пресс-служба ведомства.

«Зерновой потенциал и избыток зерна в Украине достаточно значительный и на это, к счастью, есть большой спрос со стороны государств нетто-экспортеров. Украина имеет существенный вес на мировом рынке зерновых. Мы одни из крупнейших производителей и поставщиков зерна в мире. Потенциал экспорта украинского зерна достаточно высокий и инвестпривлекательный. Более того, у нас есть возможности увеличения урожайности и соответственно производства зерновых. Ежегодно мы экспортируем около 3 млн тонн зерновых в такие страны, как Китай, Египет, Индонезию, Ливию, Испанию и другие», - отметил Приходько.

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Также подчеркивается, что главным преимуществом Украины является то, что она не предлагает ГМО-продукцию. Качество зерновых сегодня -приоритет на мировом рынке зерна.

«Для нас, как для страны производителя, крайне важно качество зерновых, которое мы экспортируем или оставляем на внутреннем рынке. Поэтому необходимо придерживаться технологий. А это и качественный посевной материал, и способы защиты и удобрения растений. Мы не предлагаем рынку ГМО-продукцию. А это, в свою очередь, приоритет для международных экспортеров», - отметил глава государственного зернотрейдера.

Также Борис Приходько отметил, что максимальной эффективности работы продовольственно-зерновая корпорация достигнет в случае ее приватизации. Пока при таком значительном потенциале Украины на мировом рынке зерна статус государственной корпорации во многом мешает работе трейдера.