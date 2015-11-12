Беларусь временно ограничила поставки свинины из Черкасской области из-за АЧС

Республика Беларусь с 10 ноября ввела временные ограничения на ввоз свиней, свинины и продуктов ее переработки, произведенных в Черкасской области, из-за вспышки африканской чумы свиней (АЧС).

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, временное ограничение связано с зарегистрированными в начале ноября случаями заболеванием свиней африканской чумой свиней на территории области.

Беларусь ввела временные ограничения на ввоз на территорию страны из Черкасской области живых свиней, а также мяса диких кабанов, продуктов переработки, кожевенного, рого-копытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от восприимчивых видов животных, кормов, оборудования для содержания, убоя и разделки свиней, которое было в употреблении.

Ранее аналогичный запрет был введен в отношении Николаевской, Одесской, Ривненской, Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской и Житомирской областей.

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Как сообщал УНИАН, в начале ноября в селе Хутора возле Черкасс специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины зафиксировали вспышку африканской чумы свиней в подсобном хозяйстве исправительной колонии №62.

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Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС не опасен. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней гибнет. Вирус уничтожается исключительно нагревом до высоких температур.