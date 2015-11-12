Депутаты сделали первый шаг к отмене лицензий на экспорт-импорт алкоголя и сигарет

Как передает корреспондент УНИАН, законопроект №2498а «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сокращения разрешительных процедур в сфере внешнеэкономической деятельности» в первом чтении поддержали 232 народных депутата.

Присутствовавший на заседании парламента министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус в ходе представления законопроекта отметил, что нормативный акт отменяет 6 лицензий, которые не несут регулятивной нагрузки, но создают плодотворную почву для развития коррупции.

«Предлагаем отменить 6 полностью бесполезных лицензий, таких как лицензирование экспорта-импорта товаров: спирта, алкогольных напитков и табачных изделий. Оборот этих товаров лицензируется совсем другими лицензиями, такими как лицензия на розничную торговлю, лицензия на производство и лицензия на оптовую торговлю», - сказал министр.

При этом, по его словам, объем платежей в бюджет от приобретения лицензий является незначительным – 229 тыс. грн - при том, что 200 тыс. грн тратится на зарплату работников аппаратов, выдающих эти разрешения.

«Отдельно хочу подчеркнуть, что отмена этих лицензий не влияет на потребление подакцизных товаров», - сказал Абромавичус, отметив, что экспертное сообщество не видит риска от отмены лицензий.

В свою очередь глава парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк добавил, что комитет поддерживает данную инициативу.

«Существующее лицензирование не несет ни фискальной функции, ни регуляторной функции», - сказал депутат.

Вместе с тем ряд парламентариев отметили, что законопроект не проходил рассмотрение в налоговом комитете Верховной Рады. Член депутатской фракции «Блок Петра Порошенко» Иван Рыбак обратился к депутатам с просьбой отправить законопроект в указанный комитет, который является профильным для нормативных актов подобного содержания.

«Призываю вас за основу принять и передать в налоговый комитет для рассмотрения ко второму чтению», - сказал депутат.

Член фракции «Блок Петра Порошенко» Максим Курячий также призвал депутатов отправить законопроект в налоговый комитет. По его словам, отмена лицензий на экспорт-импорт алкогольных напитков создаст предпосылки для роста теневой торговли.

«Эскперты всей Украины утверждают, что у нас и сейчас почти 40% этой отрасли находится в тени. С принятием этого законопроекта возникает очень серьезная угроза бесконтрольности оборота спирта у оптовых торговцев. Ни в коем случае нельзя сегодня голосовать этот закон в целом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, указанный законопроект был разработан правительством и зарегистрирован в парламенте 15 сентября. Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия во втором чтении оптовая торговля этиловым, коньячным и плодовым спиртами будет и дальше осуществляться по лицензии на оптовую торговлю. Что касается алкогольных напитков и табачных изделий, то украинские предприятия смогут осуществлять импорт и экспорт, оптовую торговлю и отгрузку для реализации магазинами беспошлинной торговли на основе лицензии на оптовую торговлю соответствующими товарами.