Российские ритейлеры ожидают коллапса с доставкой продуктов

Об этом пишет в пятницу, 13 ноября, «Коммерсантъ».

Логистические компании, по информации издания, начали уведомлять ретейлеров и производителей продовольствия о своей неготовности работать с 15 ноября в системе взимания платы «Платон» и стали отказываться от поставок продовольствия. Порядка 90 процентов транспортных компаний не получили счетчики, необходимые для работы в системе.

В одной из транспортных компаний, занимающейся перевозками товаров для крупнейших ретейлеров и производителей продовольствия, в свою очередь, сообщили, что на один миллион большегрузных машин, которые необходимо подключить к «Платону», к настоящему времени выпущено лишь 200 тысяч счетчиков, и только пятая часть из них роздана перевозчикам. Такая ситуация, как заявили в компании, приведет к простою большей части грузовиков и отказу от перевозок даже на небольшие расстояния.

С 15 ноября в России начинают взимать плату за проезд большегрузных машин весом более 12 тонн. Расчет платы производится в специальной системе "Платон", регистрация в которой началась 15 октября.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил тарифы для грузовиков: до 1 марта 2016 года — 1,53 руб. за 1 км пути, до 31 декабря 2018 года — 3,06 руб., после 2018 года — 3,73 руб. за 1 км. Для оплаты маршрута нужно согласовать его и оплатить заранее либо установить в машину следящий прибор, привязанный к счету. Тем, кто не оплатит проезд или не установил счетчик, грозит штраф — 5 тыс. руб. для водителей, 450 тыс. руб. для юрлиц и до 1 млн руб. при повторном нарушении. Однако, скорее всего, штрафные санкции с 15 ноября будут применяться только в Московской области, в остальных регионах — с мая 2016 года.

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Проблема с перевозками продовольствия коснулась не только ритейлеров. Один крупный производитель рассказал "Ъ", что направил в розничные сети письма с предупреждением о возможной несвоевременности поставок по не зависящим от него причинам.

В случае отсутствия машин массой свыше 12 тонн после 15 ноября некоторые компании будут вынуждены перейти на более мелкий транспорт, например, вместо 20-тонного грузовика заказать две машины массой по 10 тонн. Однако предоставление таких машин будет стоить значительно дороже, а значит, расходы на логистику вырастут.