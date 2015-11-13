Еврокомиссар: мы сделаем все возможное для предотвращения введения эмбарго РФ против Украины

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем на пресс-конференции в Киеве.

«Я совсем не уверена, что произойдет в январе с российской стороны в отношении Украины. Хотела бы я знать, но не знаю. Мы сделаем все возможное для предотвращения эмбарго. Мы проводим много встреч, где обсуждаем имплементацию зоны свободной торговли. Наша позиция на них – нет никаких причин для введения эмбарго с российской стороны. Но, естественно, гарантий нет», – сказала она.

По словам Мальмстрем, начало действия зоны свободной торговли с 1 января 2016 года не является предметом дискуссий и станет стартом обширных партнерских отношений в разных сферах экономического и социального развития.

Как сообщал УНИАН, по словам торгового представителя Украины Натальи Микольской, Украина примет ответные меры в случае введения Россией эмбарго и выхода из зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией в отношении украинских товаров в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, ударит прежде всего по российским потребителям.

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.