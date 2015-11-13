Минагропрод хочет инициировать расследование повышения цен на сахар

Министерство аграрной политики и продовольствия намерено обратиться в Антимонопольный комитет Украины с просьбой расследовать необоснованное повышение цен на сахар, сообщил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Алексей Павленко.

"Мы видим спекуляции на сахарном рынке. Будет обращение в Антимонопольный комитет", - отметил он.

По словам министра, на сегодняшний день нет оснований для повышения цен на сахар. По прогнозам Минагропрода, сахарные заводы Украины изготовят в этом году 1,2-1,3 миллиона тонн сахара, что полностью удовлетворяет внутреннюю потребность Украины с учетом переходных запасов с прошлого года в 0,5 миллиона тонн.

Читайте такжеВ Украине дорожает сахар

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства агарной политики и продовольствия, розничная цена на сахар за октябрь поднялась на 15% - до 14,31 гривни/килограмм.

Эксперты отмечают, что тенденция роста цен на сахар связана как с необоснованными спекуляциями вокруг возможного дефицита сахара в этом сезоне, так и с реальным ростом себестоимости производства данного продукта из-за девальвации гривни. Ранее министр сообщал о намерении заключить меморандум с производителями сахара относительно поставок продукции на внутренний рынок, чтобы не допустить спекулятивного роста цен.

На 4 ноября сахарные заводы изготовили 73% от запланированного объема. По оценкам экспертов, потребность рынка в сахаре на текущий маркетинговый год, который начался в сентябре, составляет около 1,7 миллиона тонн. В прошлом сезоне Украина произвела 2,1 миллиона тонн сахара.