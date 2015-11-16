В Украине сельхозпродукция подорожала на 54%

Средние цены реализации аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями в Украине в январе-октябре 2015 года выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, продукция растениеводства за указанный период подорожала на 68%. В частности, стоимость зерновых культур выросла на 62,4%, подсолнечника – в 2 раза, сои – в 1,7 раза, а рапса – в 1,8 раза. При этом объем реализации растениеводческой продукции вырос на 3,8%.

Средние цены на животноводческую продукцию в стране за 10 месяцев этого года выросли на 42%. В частности, скот и птица (в живом весе) подорожали на 37,7%, молоко – на 19,3%, яйца – на 70,8%.

Объем реализации продукции животноводства в январе-октябре текущего года уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5%.

Читайте такжеМинагропрод хочет от МВФ компромисса: предлагает поэтапную отмену льгот для аграриев

Как сообщал УНИАН, средние цены реализации сельхозпродукции в Украине за 11 месяцев 2014 года выросли на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Продукция растениеводства за указанный период подорожала на 23,9%, животноводства – на 18,6%. Информацию о средних ценах за 2014 год Госстат не публиковал.