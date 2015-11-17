ГПЗКУ вернула 47 миллионов гривень задолженности и вводит автоматизированный учет зерна

Государственная продовольственно-зерновая корпорация инициировала комплекс мер по повышению эффективности и минимизации финансовых рисков.

Об этом заявил глава правления Борис Приходько.

Так, на элеваторах внедряют автоматизированный количественный и качественный учет зерна. Дан старт пилотному проекту по системе снабжения товаро-материальными ресурсами элеваторов с увеличением полномочий директоров.

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«Делегируем часть функций на места и начинаем внедрять систему мотивации менеджеров по закупке сельхозпродукции и сотрудников элеваторов. Главный принцип: не запрещать красть, а создать условия, при которых можно заработать честно. В перспективе директоров элеваторов и департаментов корпорации планируем набирать по конкурсу», — сказал Приходько.

Сформирован ценовой комитет, который формирует стратегию и управляет торговой позицией корпорации. Для хеджирования ценовых рисков открывается брокерский счет. Вводится жесткое бюджетирование и контроль над затратами. Продолжается работа над размещением свободной ликвидности.

Совместно с правоохранительными органами корпорация вернула 47 млн грн дебиторской задолженности прошлых периодов. До конца года планируется погасить еще 30 млн грн просроченного долга.

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«Дополнительно мотивируем сотрудников юридического департамента и службы безопасности закрывать дебиторку. Постоянно следим за состоянием текущих расходов. Результаты есть. Например, по форварду поставщики выполнили обязательства на 95%», — сообщил глава правления.

Напомним, ранее ГПЗКУ запретила торговать с оффшорамии работать по предоплате. Экспортные контракты заключаются только с первоклассными компаниями. Закрыта агентская схема закупки, а зерно оплачивается только после переоформления на элеваторе корпорации. Форвардный договор заключается только при условии поставки зерна на государственные элеваторы.