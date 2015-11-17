Медведев внес в Госдуму закон о "бесплатном гектаре" на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Государственную думу законопроекта о безвозмездном предоставлении гражданам России земельных участков на Дальнем Востоке, текст распоряжения опубликован на сайте правительства, пишет Gazeta.ru.

«Внести в Госдуму проект федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты России», — говорится в распоряжении.

Получить «бесплатный гектар» можно один раз, для оформления земли нужен короткий список документов: паспорт, заявление, а также цели и вид деятельности, которым гражданин намерен заниматься на земле. Заявление на гектар можно будет подать в электронной форме. Оформление документов займет 2–3 месяца.

Ранее сообщалось, что Минвостокразвития представило законопроект о предоставлении россиянам бесплатных гектаров земли на Дальнем Востоке.