Минагропрод объявил повторный конкурс на должность главы "Укрспирта"

Министерство аграрной политики и продовольствия объявило повторный, третий за этот год, конкурс на должность главы государственного предприятия спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт", сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, министерство намерено определить победителей до конца текущего года.

Заявления от претендентов будут приниматься до 16 декабря. Конкурс будет проходить поэтапно. В случае успешного прохождения первого этапа отбора, участники будут защищать конкурсные предложения перед комиссией, которую возглавляет заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский.

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Как сообщал УНИАН, в данный момент "Укрспирт" работает без постоянного руководителя. Обязанности директора компании исполняет Роман Иванюк. Конкурс на должность руководителя "Укрспирта" проводился в этом году уже два раза. Результаты первого конкурса были отменены по требованию профсоюзной организации госкомпании. Во второй раз номинационный комитет при Министерстве экономического развития и торговли не смог выбрать нового главу "Укрспирта" в связи с тем, что ни один из участников конкурса не соответствовал заявленным критериям отбора. Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус сообщил об этом на следующий день после того, как Иванюк, участвовавший в конкурсе, отозвал свою кандидатуру в связи с большими перспективами работы в частном секторе. По мнению Абромавичуса, очередной срыв конкурса на должность главы "Укрспирта" связан с низким уровнем предлагаемой зарплаты.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".