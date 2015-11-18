Россия решила ввести с 1 января продовольственное эмбарго в отношении Украины

Правительство РФ приняло решение ввести с 1 января продэмбарго в отношении Украины, сообщил 18 ноября в эфире телеканала "Россия 24" министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев, передает ТАСС.

"Поскольку Украина присоединилась к санкциям против Российской Федерации - экономическим, финансовым, мы приняли решение о введении... защитных мер в виде продовольственного эмбарго. Просто это решение имеет отсроченный характер. Оно тоже отсрочено до 1 января", - сказал он.

Читайте такжеЕврокомиссар: мы сделаем все возможное для предотвращения введения эмбарго РФ против УкраиныУлюкаев ранее уже заявлял, что Россия готова ввести продовольственное эмбарго в отношении Украины в случае, если представители России, Украины и Евросоюза не смогут договориться по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС. Российский министр также сетовал на то, что европейские и украинские партнеры требуют от России подписать ряд обязывающих документов, тогда Улюкаев выразил скепсис относительно трехстороннего соглашения.

Как сообщал УНИАН, 4 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия прорабатывает вопрос расширения продовольственного эмбарго на новые страны.

«Судя по информации, которой мы располагаем, целый ряд стран, в отношении которых эти санкции не распространялись, ввели ответные меры. Нужно проработать этот вопрос, и в случае, если действительно такие решения приняты, подготовить обращение к президенту о дополнении указа дополнительным количеством стран, которые такие решения в отношении Российской Федерации поддерживают», - сказал Медведев.

29 июля сайт Евросоюза сообщил, что Черногория, Албания, Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Украина поддержали продленные экономические санкции Евросоюза в отношении России.

Летом 2014 года Евросоюз, а также США, Канада, Япония и ряд других стран объявили о новых санкциях в отношении лиц, компаний, банков и некоторых секторов российской экономики из-за действий России, направленных на дестабилизацию ситуации в Украине. Первый этап санкций был введен еще в марте – после аннексии РФ украинского Крыма.

16 сентября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал указ, о введение в действие списка санкций против 388 физических и 105 российских юридических лиц, ранее утвержденного Советом национальной безопасности и обороны Украины.

Экономические санкции затронули 29 российских банков, более 20 авиакомпаний, несколько предприятий военно-промышленного комплекса, крупнейших российских производителей антивирусных программ.