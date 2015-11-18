Осенняя засуха привела к убыткам в аграрном секторе на 11 миллиардов

Засуха в период посева зерновых под урожай 2016 года, которая не позволила аграриям полностью засеять все запланированные площади, привела к убыткам в аграрном секторе на 11 миллиардов гривень, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Ярослав Краснопольский на пресс-конференции.

"Только из-за того, что не взошел или потерян урожай, мы понимаем, что это приблизительно 11 миллиардов гривень уже селяне потеряли. То есть это безвозвратные потери", - сказал он.

Ранее Минагропрод сообщал, что аграрии потратят на осеннюю посевную около 80 миллиардов гривень.

Краснопольский отметил, что недосев озимых составляет 1,1 миллионов гектаров из запланированных к посеву 7,4 миллиона гектаров.

"Из них 250 тысяч гектаров – это озимый рапс. Все остальное – это озимая пшеница и озимая рожь", - отметил замминистра.

При этом всходы, по словам Краснопольского, получены только на 60% засеянных площадей. Значительная часть всходов находится в плохом состоянии. Весной аграриям потребуется пересеять те площади, где урожай будет потерян, и провести посев на недосеянных площадях.

"Это будет снова 11 миллиардов, которые нам нужны", - сказал Краснопольский.

Вместе с тем, Минагропрод не снижает своих прогнозов по экспорту зерновых в 2015-2016 маркетинговом году, который начался в июле.

"Так или иначе, 37 миллионов тонн зерна – это тот объем, который мы планируем к экспорту", - сказал замминистра.

По его словам, экспорт не угрожает продовольственной безопасности Украины. Минагропрод и зернотрейдеры в ближайшее время договорятся о положенных к поставкам на внутренний и внешние рынки объемах зерновых и подпишут соответствующий меморандум.

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Как сообщал УНИАН, высокая температура воздуха и отсутствие влаги в почве в августе-сентябре существенно замедлили ход осенней посевной в Украине. Вследствие позднего посева в сухую почву озимые демонстрируют слабое развитие, что грозит потерями урожая в случае холодной зимы. Кроме того, оптимальные сроки сева многих культур уже прошли, и аграрии могут не засеять все запланированные площади.

В Украине под озимые культуры урожая 2016 года запланировано 7,4 миллиона гектаров. Министерство аграрной политики и продовольствия уже сейчас прогнозирует недобор пшеницы урожая 2016 года в 10 миллионов тонн.

По прогнозам Минагропрода, валовой сбор зерновых в 2015 году ожидается на уровне 58,5-60 миллионов тонн. В 2014 году Украина собрала 63,8 миллиона тонн зерновых и зернобобовых, что на 2,4% больше, чем в 2013 году, и является рекордом для страны за годы независимости.

Минагропрод планирует подписать меморандум с зернотрейдерами по экспорту зерновых до конца ноября.