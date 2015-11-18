"Укрспирт" погасил всю задолженность перед поставщиками за 2014 год

Государственное предприятие спиртовой и ликеро-водочной промышленности "Укрспирт" погасило всю задолженность перед поставщиками за 2014 год в сумме 141,7 миллиона гривень, сообщила пресс-служба компании со ссылкой на исполняющего обязанности директора Романа Иванюка.

"Были найдены возможности полностью погасить задолженность за 2014 год перед поставщиками сырья на 62,5 миллиона гривень, перед поставщиками вспомогательных материалов – на 13,5 миллиона гривень и перед НАК "Нафтогаз Украины" - на 65,7 миллиона гривень зафиксированной задолженности, которая в общей сумме составила 141,7 миллиона гривень", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что "Укрспирт" в текущем году сэкономил порядка 100 миллионов гривень за счет отказа от работы с поставщиками на условиях длительного товарного кредитования, внедрении тендерных закупок сырья и сотрудничеству с мелкими фермерами. Вместе с тем, по словам Иванюка, в связи с погашением задолженности компания испытывала трудности с выполнением производственных планов.

"Расчет с долгами, приобретенными в 2014 году, значительно усложнил работу по выполнению производственных планов в текущем периоде", - цитирует Иванюка пресс-служба.

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Как сообщал УНИАН, объемы производства спирта этилового в Украине за 10 месяцев 2015 года составляют 8,2 миллиона дал, из которых на "Укрспирт" приходится 7,4 миллиона дал.

Ранее Иванюк заявлял, что в 2015 году госпредприятие планирует увеличить производство своей продукции более чем в 2 раза по сравнению с 2014 годом – до 26,1 миллиона дал. По его словам, в частности, предприятие намерено увеличить производство этилового спирта на 26% - до 15 миллионов дал.

"Укрспирт" в третьем квартале текущего года инвестировал 4 миллиона гривень в повышение энергоэффективности мощностей, а также подписал контракты на переоборудование производства на сумму 5 миллионов гривень.

16 ноября Министерство аграрной политики и продовольствия объявило третий за год конкурс на должность главы "Укрспирта", результаты которого планируется огласить к концу 2015 года.

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Справка УНИАН. Государственное предприятие "Укрспирт" было создано на базе одноименного концерна в 2010 году. В его состав должны были войти 76 спиртзаводов, однако пока на баланс предприятия передан 41 завод. Кабинет министров Украины последовательно выступает за приватизацию "Укрспирта".