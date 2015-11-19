У Путина заявили, что окончательного решения по продэмбарго для Украины еще нет

Власти РФ не принимали окончательного решения о введении продовольственного эмбарго в отношении Украины с 1 января 2016 года, мера, как и предполагалось, начнет действовать в случае отсутствия договоренности по ассоциации с Украиной и Евросоюзом, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев, передает Прайм.

"Нет, конечно, окончательного решения нет. Это решение было принято как отложенное (в сентябре 2014 года - ред.). Оба решения - и о возможности введения режима наибольшего благоприятствования, и продовольственного эмбарго - они приняты с отсроченным сроком", - ответил Улюкаев на вопрос, окончательно ли решение властей РФ о введении в отношении Украины продэмбарго с 1 января 2016 года.

Он добавил, что, если до 1 января по ассоциации Украины с ЕС не будут приняты решения, то данные решения автоматически вступят в действие. "Но никаких дополнительных решений нет", - добавил министр.

Запрет на ввоз в Россию украинского продовольствия, как и обычный режим торговли (сейчас значительная часть товаров поставляется с Украины в РФ беспошлинно), вступит в силу в случае применения Киевом экономической части соглашения об ассоциации с ЕС с 1 января 2016 года, если трехсторонние переговоры с участием РФ не снимут "российские озабоченности" в связи с созданием зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС. Очередной раунд этих переговоров на министерском уровне запланирован на 1 декабря.

Власти РФ ранее неоднократно заявляли, что шансов договориться по ЗСТ Украины и ЕС до 1 января практически нет.

Как сообщал УНИАН, по словам премьер-министра Арсения Яценюка, потери Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 млн долл.

По словам еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, Европейский Союз сделает все возможное в рамках переговоров с Российской Федерацией для предотвращения введения эмбарго в отношении украинских товаров, однако не может гарантировать положительный исход.

Украина обещает принять ответные меры в случае введения Россией эмбарго и выхода из зоны свободной торговли с 1 января 2016 года.

Ранее глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус отмечал, что вероятное эмбарго, которое может быть введено Российской Федерацией в отношении украинских товаров в связи с введением режима свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, ударит прежде всего по российским потребителям.

Евросоюз и Украина не собираются откладывать создание зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить любые изменения в текст Соглашения об ассоциации.