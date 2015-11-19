Медведев подсчитал убытки Украины от эмбарго: "сотни и сотни миллионов долларов"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прогнозирует убытки Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в «сотни и сотни миллионов долларов».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал журналистам.

«Убытки украинской экономики – я думаю, они достаточно значительные, некоторые украинские коллеги их подсчитывают там на коленке, называют какие-то цифры. Я думаю, что их довольно сложно подсчитать, даже несмотря на уменьшение товарооборота между РФ и Украиной. Это все равно сотни и сотни миллионов долларов, потому что мы сохраняем довольно значительный товарообмен», - сказал Медведев.

По его словам, это дело Украины - как она будет замещать этот товарооборот.

По мнению Медведева, украинские продукты питания «не ждут в ЕС», поскольку рынки европейских стран перегружены продовольствием.

Медведев отметил, что после подписания договора о зоне свободной торговли с Евросоюзом Брюссель принял решение о введении квот на украинские продукты.

«Это означает, что объемы поставок продуктов с территории Украины на территорию ЕС, после того как возник этот прекрасный альянс, не увеличились, а уменьшились. Об этом мне рассказывают сами украинцы. Если это такое партнерство, можно только развести руками и сказать: если вы к этому стремились – получите», - сказал Медведев.

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Как сообщал УНИАН, 18 ноября министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев заявил, что с «высокой степенью вероятности» введут эмбарго против украинских продовольственных товаров с 1 января.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что убытки Украины в случае введения Россией продовольственного эмбарго в 2016 году составят 600 млн долл.