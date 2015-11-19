Украинские аграрии уже намолотили 59 миллионов тонн зерна

Украинские аграрии к 19 ноября собрали урожай на площади 14,3 млн га (98% к прогнозу), намолотив 59 млн тонн зерновых, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению, средняя урожайность зерновых составляет 41,1 ц/га. Продолжается уборка кукурузы, сои, подсолнечника, и сахарной свеклы.

Как сообщал УНИАН, ранее Минагропрод прогнозировал валовой сбор зерновых на уровне 59,5 млн тонн.

В прошлом году, по данным Государственной службы статистики, Украина (без учета временно оккупированного Россией Крыма) собрала рекордный для страны урожай зерновых и зернобобовых в объеме 63,8 млн тонн, что на 2,4% больше, чем в 2013 году.

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Основное сокращение сбора в 2015 году произошло за счет кукурузы, которой в должны собрать около 26 млн тонн - на 2 млн тонн меньше, чем в 2014 году. Неурожай связан с неблагоприятными погодными условиями, которые сформировались этим летом.